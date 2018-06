Um Irã com arma nuclear representaria uma ameaça bem maior ao mundo do que os militantes do Estado Islâmico que têm conquistado territórios na Síria e no Iraque, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira.

"Não se enganem, o EIIL (Estado Islâmico) precisa ser derrotado", disse Netanyahu à Assembleia Geral da ONU. "Mas derrotar o EIIL e deixar o Irã no limiar de ser uma potência nuclear é vencer a batalha e perder a guerra."

"As capacidades nucleares do Irã devem ser totalmente desmanteladas", disse.

