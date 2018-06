Novo secretário de Estado dos EUA conversa com Abbas e Netanyahu

Em conversas separadas, Kerry, que assumiu o cargo de principal diplomata dos EUA no lugar de Hillary Clinton na sexta-feira, falou com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente palestino, Mahmoud Abbas.

"Voltando-se para a paz no Oriente Médio, o secretário ressaltou seu compromisso pessoal e o do presidente (Barack) Obama em apoiar a segurança de Israel e buscar uma paz duradoura entre israelenses e palestinos", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, sobre a conversa de Kerry com Netanyahu.

Um porta-voz do primeiro-ministro israelense confirmou que a ligação ocorreu, mas não forneceu mais detalhes.

Netanyahu assumiu no sábado a responsabilidade de formar um novo governo israelense após a eleição de 22 de janeiro, em que seu grupo de direita Likud-Beiteinu perdeu terreno, mas ainda emergiu como o maior bloco, com 31 das 120 cadeiras do Parlamento israelense.

O sucesso dos partidos de centro nas eleições deve melhorar as perspectivas de paz israelo-palestina. Conversas formais foram interrompidas em 2010 devido à contínua construção de assentamentos judaicos em terras que os palestinos querem para um Estado.

Em sua ligação para Abbas, Kerry, ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, reiterou seu compromisso com a paz e prometeu continuar trabalhando com o Congresso para liberar fundos de apoio orçamentário para a Autoridade Palestina.

Netanyahu disse no sábado que retomar as negociações com Abbas seria uma prioridade para seu novo governo.

"O próximo governo que irei formar será comprometida com a paz. Apelo a Abut Mazen (Abbas) para voltar à mesa de negociações. Cada dia que passa sem nos falarmos para em conjunto encontrar uma maneira de criar a paz para nossos povos é um dia desperdiçado ", disse ele.

(Reportagem de Arshad Mohammed, com reportagem adicional de Ali Sawafta em Ramallah e Ori Lewis em Jerusalém)