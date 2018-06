Número confirmado de mortos supera 2,1 mil em deslizamento no Afeganistão Autoridades afegãs desistiram neste sábado de encontrar quaisquer sobreviventes do deslizamento no nordeste remoto do país, colocando o número de mortos em mais de 2,1 mil, enquanto as equipes de resgate concentraram-se em ajudar as mais de 4 mil pessoas que perderam seus lares.