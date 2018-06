Nunca estivemos tão perto de acordo nuclear com Irã, diz ministro alemão As seis potências mundiais nunca estiveram tão perto de um acordo com o Irã que resolveria o impasse nuclear de uma vez por todas, mas a fase final de negociações será a mais difícil, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nesta quinta-feira.