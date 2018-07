Obama: Não se deve 'ter prazer' com imagens da morte de Gaddafi

Gaddafi foi enterrado em um local secreto na terça-feira, cinco dias depois de ser capturado, morto e exposto à visitação pública. O ex-líder foi visto em vídeo sendo zombado, espancado e submetido a abusos antes de morrer.

"Isso é algo em que acho que não devemos sentir prazer (vendo)", disse Obama no programa "Tonight Show", de Jay Leno, na NBC, quando questionado sobre o que achava das imagens.

"Acho que existe um certo decoro com o qual se trata os mortos, mesmo se for alguém que fez coisas terríveis".

Obama observou que seu governo não havia divulgado uma fotografia do líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, depois que os comandos norte-americanos o mataram no Paquistão em meados deste ano.

O presidente disse que Gaddafi não aproveitou a chance de levar a democracia a seu país.

"Ninguém gosta de ver alguém ter o fim que ele teve, mas acho que isso obviamente envia uma forte mensagem a todos os ditadores do mundo, de que... as pessoas ansiam por liberdade", disse Obama.

"Ele teve uma oportunidade durante a Primavera Árabe para finalmente reduzir seu controle sobre o poder e fazer uma transição pacífica para a democracia. Nós lhe demos amplas oportunidades, e ele não as aproveitou".

Obama se encontra em turnê por estados do oeste com paradas em Nevada, Califórnia e Colorado, mesclando as tarefas da Casa Branca com eventos para sua campanha de reeleição em 2012.