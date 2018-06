Obama: 'pausa' em negociação entre israelenses e palestinos pode ser necessária

Israel suspendeu na quinta-feira a participação nas negociações de paz com os palestinos em resposta ao pacto de unidade firmado inesperadamente pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas, com o grupo islâmico Hamas, que Israel e os Estados Unidos consideram uma organização terrorista.

Em entrevista coletiva em Seul, Obama afirmou que a medida palestina não ajuda no processo de paz e que faz parte de uma série de opções que ambos os lados fizeram que reduzem as chances de que um acordo de paz seja alcançado.

"Pode chegar ao ponto de haver a necessidade de uma pausa e que os dois tenham de olhar para as alternativas", disse Obama a jornalistas.

Embora Obama insista que não está pronto para abandonar sua busca pela paz no Oriente Médio, ele disse: "O que não temos visto é, francamente, a vontade política de tomar decisões difíceis. Francamente, isso tem sido verdade para ambos os lados."

As negociações já estavam emperradas mesmo antes do acordo de reconciliação de quarta-feira entre os grupos palestinos, que mergulhou o processo mais fundo em uma crise.

Os Estados Unidos já encontravam dificuldades para ampliar as conversas para além de um prazo inicial de 29 de abril nas negociações, que começaram quase nove meses atrás, sob o comando do secretário de Estado dos EUA John Kerry.

As negociações pararam depois que Israel se recusou a cumprir a promessa de libertar prisioneiros palestinos no final do mês passado. Os palestinos, em seguida, desafiando os Estados Unidos e Israel, assinaram uma série de tratados e convenções internacionais.

Novos planos para a construção de assentamentos israelenses exacerbaram ainda mais a tensão.

Obama reconheceu na sexta-feira que a obtenção de um acordo de paz entre israelenses e palestinos sempre foi um alvo distante para sua administração, que falhou em uma iniciativa de paz em seu primeiro mandato.

(Reportagem adicional de Mark Felsenthal)