Ocidente desconfia de cooperação nuclear iraniana

Uma delegação de alto escalão da Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA, um órgão da ONU) deve visitar neste mês o Irã atrás de explicações sobre as suspeitas de que o país está desenvolvendo armas nucleares secretamente.

O representante iraniano na AIEA disse que seu país está disposto a eliminar "quaisquer ambiguidades" relacionadas ao programa nuclear, que Teerã garante ser exclusivamente pacífico.

Mas autoridades iranianas já usaram esses termos antes, e diplomatas ocidentais dizem que isso não basta para satisfazer à AIEA. "Eu tenderia a ser bastante pessimista", disse um diplomata ocidental. "Duvido muito seriamente de que (a missão da ONU) irá levar a alguma coisa."

Inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) visitam regularmente as instalações nucleares declaradas pelo Irã, mas seus movimentos são restritos, e há anos a agência pleiteia acesso a locais, equipamentos, documentos e pessoas que julgue relevantes.

"Eles (iranianos) deveriam entender que não vão se livrar dessas questões ao não respondê-las", disse um funcionário ocidental. "Isso é algo que a AIEA definitivamente irá lhes dizer."

Dois especialistas alertaram que o assassinato de um cientista nuclear nesta semana no Irã, que o governo do país atribuiu a Israel, dará a Teerã "um pretexto para bloquear o acesso à sua comunidade científica e subverter os esforços da agência".

"Se a AIEA perder parte do seu acesso, o mundo terá notavelmente menos informação sobre o programa nuclear do Irã, o que tornará mais difícil a meta de domar as ambições nucleares do Irã", escreveram Ali Vaez e Charles Ferguson, da Federação de Cientistas Americanos.

O Irã agravou as preocupações ocidentais ao iniciar nos últimos dias o trabalho de enriquecimento de urânio numa usina subterrânea em Fordow.