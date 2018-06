Ocidente se preocupa com possível derrubada de Assad por islâmicos, diz ministro russo Diplomatas ocidentais estão cada vez mais dizendo que a continuidade do presidente Bashar al-Assad na Síria é uma opção melhor do que a derrubada dele por militantes islâmicos, disse o ministro do Exterior da Rússia, segundo uma agência de notícias nesta sexta-feira.