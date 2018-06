Ofensiva iraquiana em Tikrit empaca; curdos acusam Estado Islâmico de ataques com cloro Combatentes do Estado Islâmico trocaram tiros e disparos de morteiros com tropas iraquianas e as forças xiitas aliadas neste domingo na cidade de Tikrit, em meio a notícias de que os rebeldes obtiveram cloro para suposto uso da substância na produção de armas químicas.