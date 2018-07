Oficiais da polícia secreta síria desertam, dizem ativistas

Um tiroteio eclodiu durante a noite após desertores fugirem do complexo de Inteligência da Força Aérea no centro de Idlib, a 280 quilômetros de Damasco. Dez pessoas de ambos os lados foram mortas ou feridas, de acordo com ativistas.

Um ativista na cidade, que se identificou como Alaa, disse que desertores do Exército baseados na região vizinha de Jabal al-Zawiya foram vistos perto do complexo e ajudaram os desertores a escapar, no que parecia ser uma operação coordenada.

"Veículos blindados de um quartel do Exército fora de Idlib foram chamados para ajudar a defender a unidade. O som de AK-47 e metralhadoras ecoaram até o amanhecer", disse ele.

Fontes da oposição estimam que o número de desertores das forças de segurança esteja em vários milhares, principalmente de recrutas do Exército.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)