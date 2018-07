Oito morrem em ataque a prédio de governo provincial iraquiano

O ataque ocorrido na capital da província de Diyala, Baquba, 40 quilômetros a nordeste de Bagdá, foi o mais recente teste para as forças iraquianas no momento em que elas se preparam para a retirada das tropas dos Estados Unidos do país no final do ano.

Ao menos cinco atiradores disfarçados de soldados iraquianos entraram pelo portão principal depois que um carro-bomba explodiu e um homem-bomba detonou explosivos presos ao seu corpo no lado de fora do prédio.

Um segundo homem-bomba causou outra explosão enquanto os agressores lutavam contra a polícia, afirmaram testemunhas e autoridades locais.

Uma autoridade iraquiana de contraterrorismo disse à Reuters que os cinco pistoleiros que invadiram o conselho foram mortos no ataque, que apresentava as marcas características da Al Qaeda.

Depois de inicialmente dizer que as forças norte-americanas haviam ajudado apenas com "apoio de observação" vindo dos helicópteros, os militares dos EUA corrigiram o relato e informaram que uma patrulha norte-americana "na vizinhança" ajudou a vasculhar o prédio e a estabelecer um perímetro de segurança.

Alguns veículos militares norte-americanos também estavam na área. Os helicópteros dos EUA não dispararam contra alvos, informaram os militares norte-americanos.

Durante o confronto, vários funcionários do conselho que estavam dentro de uma parte do complexo afirmaram que conseguiram escapar através de uma entrada lateral com a ajuda de forças iraquianas e norte-americanas.

"Ouvi entre quatro e cinco explosões", disse Salim al-Zaidy, funcionário de direitos humanos, à Reuters. "As forças especiais do Exército iraquiano e as forças norte-americanas nos libertaram, usando um portão dos fundos."

Ao menos oito pessoas morreram no ataque e cerca de outras 25 ficaram feridas, informaram funcionários do governo local e do hospital.