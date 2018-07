Oleoduto na Síria é bombardeado por 'sabotadores', diz agência

A explosão provocou um vazamento de petróleo do oleoduto de quantia não especificada. O duto faz a ligação entre campos de petróleo no leste e a costa do Mediterrâneo, acrescentou a agência.

A cidade de Homs é sede de uma das duas refinarias de petróleo da Síria e há meses vem sofrendo protestos diários exigindo a derrubada do presidente Bashar al-Assad, cujas forças colocaram tanques na cidade.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)