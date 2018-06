Onda de ataques a áreas xiitas mata ao menos 35 pessoas em Bagdá

Pelo menos 35 pessoas foram mortas em uma onda de ataques com carros-bomba e disparos de morteiro contra bairros de predominância xiita em Bagdá nesta terça-feira, disseram fontes médicas e da polícia iraquiana.

Foi um dos dias mais violentos na capital iraquiana desde que forças lideradas pelos Estados Unidos começaram a bombardear os insurgentes do Estado Islâmico, no mês passado.

Ninguém assumiu responsabilidade pelos atentados de imediato, mas o Estado Islâmico, grupo militante sunita ultrarradical que tomou faixas do norte do Iraque em junho, já reivindicou a condução de vários ataques suicidas a bomba em Bagdá este ano.

Dois carros-bomba explodiram em ruas movimentadas do bairro de al-Harreyya, matando 20 pessoas e ferindo 35, de acordo com fontes médicas e da polícia. Outro ataque com morteiros contra o bairro de Sab al-Bour, no norte de Bagdá, matou cinco pessoas e feriu 15.

Momentos depois, ao menos sete pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu no bairro de Zaa'faraniya, também de predominância xiita, no sudeste de Bagdá, disse a polícia. Três projéteis de morteiro atingiram o bairro xiita de al-Shula, no noroeste da capital, matando três pessoas e ferindo 12, segundo a polícia.

Bagdá tem sofrido uma quantidade relativamente menor de ataques em comparação com a violência presente em outras áreas atingidas pelo avanço do Estado Islâmico, embora ainda se registre ataques a bomba com regularidade em Bagdá.

Diversos outros ataques de menores proporções ocorreram em áreas xiitas por todos o país. Em Basra, um centro petrolífero no sul do país, um carro-bomba explodiu em um estacionamento, incendiando outros cinco veículos, mas sem deixar vítimas, disse a polícia.

Na cidade de Kifil, perto da cidade xiita sagrada de Najaf, pelo menos uma pessoa foi morta e três ficaram feridas com a detonação de um carro-bomba. E em Kerbala, outro carro-bomba que explodiu em uma movimentada rua deixou ao menos sete pessoas feridas e incendiou uma viatura policial, disse a polícia.

Na cidade de Khanaqin, controlada pelos curdos, 140 km ao norte de Bagdá, pelo menos quatro membros das forças de segurança curdas foram mortos e 12 ficaram feridos em ataque a bomba contra sua patrulha, disseram médicos e policiais.

Forças lideradas pelos Estados Unidos começaram a bombardear alvos do Estado Islâmico no Iraque em agosto e Washington expandiu a ofensiva para a Síria na semana passada, numa tentativa de derrotar os insurgentes bem armados que invadiram áreas sunitas em ambos os países.

