ONU diz que autoridades sírias impedem acesso de ajuda humanitária

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse ao canal de televisão saudita Al Arabiya, que ele não está mais em comunicação direta com Assad, depois de meses em que o presidente sírio "não manteve suas promessas".

No mês passado, Ban disse que nenhuma das partes em conflito na Síria está cumprindo as exigências da ONU em relação ao acesso da ajuda, e exigiu que o Conselho de Segurança tome as medidas cabíveis em relação às violações do direito internacional.

Na entrevista de domingo, ele disse que uma resolução de fevereiro do Conselho de Segurança exigindo o acesso rápido e seguro, sem impedimentos, "não ajudou muito" e que ainda existem 3 milhões de pessoas em áreas que a ONU não consegue alcançar para entregar a ajuda humanitária.

"Não significa que estamos em falta de material para entregar, trata-se apenas de resistência burocrática por parte do governo sírio", disse.

Ban disse que pediu aos membros do Conselho de Segurança e às potências regionais que pressionem o governo sírio para que ele permita mais acesso de ajuda.

As forças de Assad e, em menor número, os rebeldes que estão tentando derrubá-lo, foram acusados de impedir que alimentos e medicamentos cheguem a 250 mil pessoas, em áreas sitiadas, para fazer com que a fome force seus adversários a se entregar.

Autoridades sírias muitas vezes determinam como a ajuda deve ser distribuída pelas agências da ONU, que são legalmente obrigadas a trabalhar com as autoridades nacionais, o que significa que mais suprimentos cheguem às regiões controladas pelo governo, dizem trabalhadores humanitários.