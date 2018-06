ONU diz que israelenses e palestinos fecharam acordo para reconstrução de Gaza

A Organização das Nações Unidas (ONU), Israel e a Autoridade Palestina fecharam acordo para a reconstrução da Faixa de Gaza após uma guerra de 50 dias, e a ONU vai monitorar o uso dos materiais, disse o enviado as Nações Unidas para o Oriente Médio, Robert Serry, nesta terça-feira.

Serry disse ao Conselho de Segurança da ONU que os Estados Unidos intermediaram o acordo "para permitir o trabalho na escala necessária na Faixa, envolvendo o setor privado em Gaza e dando papel de liderança à Autoridade Palestina nos esforços de reconstrução, com garantias de segurança por meio do monitoramento da ONU de que esses materiais não serão desviados de seu uso inteiramente civil".

Cinco dias de conflito em Gaza entre militantes do Hamas e Israel, que chegaram ao fim no mês passados, deixaram em ruínas grandes partes do enclave no Mediterrâneo.

A Autoridade Palestina disse em um estudo recente que o trabalho de reconstrução vai custar 7,8 bilhões de dólares, duas vezes e meia o produto interno bruto de Gaza, incluindo 2,5 bilhões para a reconstrução de casas e 250 milhões de dólares para energia.

