ONU estima em 4 milhões número de necessitados na Síria

John Ging, diretor de operações do escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla oficial), mostrou um cenário ruim para os civis que estão no meio da crescente guerra civil entre forças do governo sírio e rebeldes.

"Se a atual taxa de conflito continuar no ritmo atual, podemos projetar razoavelmente que os números de necessitados vão crescer de 2,5 milhões para 4 milhões até o final do ano", disse Ging em entrevista coletiva após presidir o Fórum Humanitário Sírio.

"Todos os dias nossos colegas no terreno estão se engajando com pessoas que estão cada vez mais desesperadas, cada vez mais temerosas por suas vidas e pelas vidas de suas famílias por conta do conflito", disse.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)