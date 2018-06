Oposição síria exige que todas as mulheres detidas sejam libertadas O líder da oposição síria, Moaz Alkhatib, disse que o governo da Síria tem até domingo para libertar todas as mulheres detidas, caso contrário considerará sua oferta de diálogo rejeitada pelo presidente do país, Bashar al-Assad, afirmou o serviço em árabe da BBC.