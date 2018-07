Otan adia reunião sobre fim de missão na Líbia

O líder interino da Líbia, Mustafa Abdel Jalil, disse nesta quarta-feira que a missão da Otan no país deveria ser estendida até o final do ano para evitar a fuga de partidários de Muammar Gaddafi.

A Otan disse que não pretende manter as forças na região após ter concluído sua missão e afirmou repetidas vezes que seu mandato pela ONU era para proteger civis, não buscar indivíduos - embora Gaddafi tenha sido capturado depois que seu comboio foi atingido por um ataque aéreo da aliança militar.

A expectativa era de que embaixadores da organização se reunissem na quarta-feira para formalizar a decisão preliminar, tomada na semana passada, de encerrar a missão em 31 de outubro. A porta-voz da Otan Carmen Romero disse que essa reunião foi adiada.

"O Conselho do Atlântico Norte se reunirá com parceiros na sexta-feira para discutir a nossa missão na Líbia e tomar uma decisão formal", disse ela, referindo-se ao órgão administrativo da Otan.

Questionada se a Otan manterá a decisão de terminar a missão no final do mês, ela respondeu que "essa é a decisão preliminar do Conselho. A decisão formal será tomada esta semana".

"Conforme acordado, a Otan continua monitorando a situação em terra e mantém a capacidade de responder a quaisquer ameaças a civis. A situação permanece calma, já que o CNT continua estabelecendo sua autoridade", afirmou.

Romero disse que o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, estava em consulta com as Nações Unidas e o Conselho Nacional de Transição da Líbia sobre os planos de concluir a missão.

Na semana passada os países-membros da Otan tomaram a decisão com base nas recomendações militares. O comandante da missão na Líbia, o tenente-general Charles Bouchard, disse na segunda-feira que não havia risco de as forças leais a Gaddafi realizarem ataques bem sucedidos para retomar o poder e que acreditava que as forças do CNT seriam capazes de lidar com ameaças à segurança.

Na terça-feira, o vice-secretário-geral adjunto para Assuntos Políticos e de Segurança da Otan, James Appathurai, disse esperar que a aliança confirmasse sua decisão de encerrar a missão no país norte-africano.

A Otan já começou a diminuir a missão e diplomatas afirmam que a maioria dos equipamentos, incluindo aviões de combate, foi retirada do local. Um comunicado da Otan na terça-feira informou que as operações nesse meio tempo envolveriam inteligência, vigilância e reconhecimento, embora a Otan mantivesse a capacidade de conduzir ataques aéreos se necessário.

