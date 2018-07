Otan diz que soldados mataram dois meninos afegãos por engano As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram acidentalmente dois garotos durante uma operação no sul do Afeganistão, disse neste sábado a aliança, no mais recente de uma série de incidentes envolvendo possíveis mortes de civis nas mãos das tropas internacionais no país.