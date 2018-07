Otan diz ter matado comandante de rede Haqqani no Afeganistão

CABUL - Forças lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em combate no Afeganistão informaram nesta quarta-feira, 5, que um ataque aéreo matou um comandante sênior da rede Haqqani, ligada à Al Qaeda, e outros dois militantes na província Khost, ao leste, perto da fronteira com o Paquistão.

Dilawar, que só era conhecido por um nome, era o "principal subordinado" de Haji Mali Khan, que foi capturado pela Otan na semana passada e dissera, na ocasião, que era o principal comandante da Haqqani no Afeganistão.

A morte de Dilawar é "outra perda significativa para o grupo insurgente", disse a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), em comunicado que descreveu as responsabilidades dele incluindo coordenar ataques nas forças afegãs e organizar entregas de armas.

A Otan também informou que Dilawar ajudou militantes estrangeiros a ingressar no Afeganistão e tinha ligações tanto com a Al Qaeda quanto com o Movimento Islâmico do Uzbequistão.

A força afegã e de coalizão já conduziu mais de 530 operações para desmantelar as atividades da rede Haqqani no leste do Afeganistão até o momento este ano, disse a Otan. Cerca de 1.400 supostos insurgentes da Haqqani foram capturados no ano, sendo 100 desde o começo de outubro, e 20 líderes da rede foram mortos.

A rede Haqqani é uma das três facções insurgentes aliadas ao Taliban que combatem no Afeganistão e talvez a mais temida -- acredita-se que eles introduziram os ataques suicidas no país e estejam por trás de ataques de alto escalão.