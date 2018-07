Otan encerra missão no Iraque depois de saída de tropas dos EUA

A aliança afirmou que poderia encerrar sua missão depois de conversas com autoridades iraquianas sobre continuar o programa falharam, por conta de divergências sobre um quadro legal que abrange as forças da Otan no Iraque.

"Nós respeitamos as decisões de um Iraque soberano e saudamos o fato de que os iraquianos são totalmente responsáveis por fazer o seu próprio caminho", disse o tenente-general Robert Caslen, comandante da missão de treinamento comandante da Otan na cerimônia de encerramento.

A decisão ocorre depois do anúncio presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em outubro que as tropas norte-americanas iriam para casa no final do ano.

(Texto de Rania El Gamal)