Otan encerra operação na Líbia depois de sete meses

Ao anunciar a decisão na semana passada, o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, chamou-a de "uma das mais bem sucedidas" operações na história da aliança de 62 anos.

Nesta segunda-feira, em uma entrevista coletiva em Trípoli, Rasmussen aclamou o fim da intervenção na Líbia. "É ótimo estar na Líbia, na Líbia livre", disse ele. "Nós agimos para proteger vocês. Juntos nós tivemos sucesso. A Líbia está finalmente livre, de Benghazi a Brega, de Misrata até as Montanhas Ocidentais e a Trípoli."

Rasmussen afirmou estar orgulhoso do papel que a Otan desempenhou nos sete meses de insurgência contra Gaddafi.

"À meia-noite de hoje, um capítulo bem sucedido da história da Otan vai chegar ao fim. Vocês já começaram a escrever um novo capítulo na história da Líbia. Nossos comandantes foram muito cuidadosos em garantir que não machucássemos vocês ou suas famílias", disse ele.

Em sua visita a Trípoli, Rasmussen reuniu-se com o Conselho Nacional de Transição (CNT) e com membros da sociedade civil.

Apesar dos elogios de Rasmussen, a intervenção da Otan causou fendas na aliança e durou muito mais do que as nações ocidentais esperavam ou queriam.

A Otan manteve sua decisão de encerrar a missão apesar dos pedidos do CNT de que continuasse envolvida por mais tempo e afirmou que não espera desempenhar um grande papel no pós-guerra, embora possa colaborar na transição para a democracia ajudando na reforma no setor de segurança.

A aliança assumiu a missão em 31 de março, com base em um mandato das Nações Unidas que estabeleceu uma zona de exclusão aérea e permitiu que forças militares estrangeiras, incluindo a Otan, usassem "todas as medidas necessárias" para proteger civis líbios.

Esse mandato acabou na quinta-feira passada, apesar do pedido para que o Conselho de Segurança da ONU esperasse até que o CNT decidisse se queria ajuda da Otan para dar segurança em suas fronteiras.

Os aliados da Otan têm se dedicado a encontrar uma rápida conclusão para um esforço custoso que envolveu mais de 26.000 tropas aéreas e navais num momento em que os orçamentos estão sob grande pressão devido à crise econômica global.

Mas autoridades da Otan disseram que os membros da aliança são livres para dar mais segurança para a Líbia individualmente.

O CNT anunciou oficialmente a liberação da Líbia em 23 de outubro, dias depois da captura e morte do líder deposto Gaddafi. Comandantes da Otan disseram que acreditam que a administração interina é capaz de cuidar da segurança do país.

A Líbia foi a primeira operação da Otan na qual os Estados Unidos procuraram dar um passo para trás no papel de liderança e que atraiu fortes críticas de Washington sobre a capacidade dos aliados depois que a aliança falhou em obter os resultados rápidos que esperava.

Quatorze membros da Otan e quatro outros países forneceram forças navais e aéreas, mas apenas oito nações da Otan participaram das missões de combate. Alguns grandes membros da Otan, notadamente a Alemanha, foram contrários à intervenção.