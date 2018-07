Otan interrompe ataques a Trípoli após bombardeios intensos

TRÍPOLI - Os bombardeios da Otan a Trípoli foram suspensos na manhã desta quarta-feira, 8, depois de alguns dos mais pesados ataques à capital líbia desde o início das operações em março. Os rebeldes, por outro lado, disseram que o Exército do líder líbio, Muamar Kadafi, continuava a atacar suas posições.

Um repórter da Reuters em Trípoli afirmou que não foram ouvidas mais explosões depois das 2h da madrugada. Fortes estrondos tinham antes abalado Trípoli ao longo da terça-feira e no início desta quarta. Os aviões atingiam a cidade diversas vezes a cada hora.

A Otan diz que a campanha de bombardeios tem por objetivo proteger os civis das forças do líder líbio, que esmagaram revoltas populares contra seu governo, em fevereiro, deixando muitos mortos.

Mas, com autoridades como o secretário britânico de Relações Exteriores, William Hague, falando explicitamente sobre a necessidade da renúncia de Kadafi, os críticos dizem que a Otan foi muito além do mandato que a ONU lhe conferiu para proteger os civis.

O porta-voz dos rebeldes Abdulrahman disse à Reuters, na cidade de Zintam, que as forças pró-Kadafi haviam bombardeado nesta quarta-feira essa cidade situada no oeste do país, depois da maior concentração de militares nas imediações desde o início dos combates na área, na terça-feira.

Ao mesmo tempo, Kadafi prometeu na terça-feira combater até o fim, depois dos bombardeios da Otan contra o complexo de edifícios em que se encontra, em Trípoli.

"Nós só temos uma opção: vamos ficar na nossa terra vivos ou mortos", disse ele em um furioso pronunciamento de áudio divulgado pela TV estatal.

A emissora mostrou depois imagens que disse serem de Kadafi reunido com líderes tribais na terça-feira. Ele tem procurado mostrar a campanha da Otan como uma tentativa do Ocidente de se apoderar do abundante petróleo da Líbia.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que houve progresso significativo na operação e a saída de Kadafi "é apenas uma questão de tempo".

De acordo com o governo líbio, pelo menos 31 pessoas foram mortas em 60 bombardeios contra Trípoli nos últimos dias. Esse número não pôde ser checado com fonte independente.

As tropas de Kadafi e as forças rebeldes estão há semanas estagnadas em seus combates. Os rebeldes controlam o leste da Líbia, a cidade ocidental de Misrata e a cadeia de montanhas perto da fronteira com a Tunísia. Eles não têm sido capazes de avançar na capital contra as melhores equipadas forças de Kadafi.