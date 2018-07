Otan suspende colaboração com afegãos por causa de infiltrados

A aliança ocidental disse, no entanto, que a suspensão é temporária e não deve afetar a meta de transferir o controle da segurança no país para as forças locais até 2014.

A ordem, que foi emitida pelo general James Terry, segundo homem na hierarquia dos EUA no Afeganistão, vale para todas as missões na linha de frente que envolvam unidades menores do que um batalhão de 800 soldados.

O porta-voz Tom Collins disse que a medida é "uma resposta temporária e prudente" às atuais ameaças de ataques internos, numa semana de violentas manifestações antiamericanas no mundo islâmico por causa de um filme ofensivo ao profeta Maomé.

Pelo menos 51 soldados da Otan foram mortos neste ano em ataques de militantes infiltrados na polícia ou no Exército afegãos. Isso representa um aumento de 40 por cento em relação a todos os incidentes desse tipo no ano passado.

(Reportagem de Jessica Donati e Rob Taylor)