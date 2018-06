Palestino atira carro contra pedestres e mata bebê em Jerusalém

O homem foi atingido por policiais enquanto fugia, e funcionários de um hospital disseram que ele morreu mais tarde dos ferimentos.

A polícia descreveu as ações do motorista identificado de Adbel-Rahman Shaloudi, de 21 anos, um palestino de Jerusalém Oriental, como "um ataque terrorista", e enviou forças à área para enfrentar um das piores picos de violência nas últimas semanas em uma cidade no centro do conflito entre Israel e palestinos.

Imagens de vídeo divulgadas pela mídia israelense exibiram Shaloudi caído no chão e um policial à paisana apontando uma arma para ele.

Dois dos pedestres feridos estão em estado grave, afirmou a polícia.

A mídia israelense e social mostraram fotografias do bebê, de três meses, atingido dentro de um carrinho. A criança foi enterrada na quarta-feira à noite.

“Podemos confirmar que isto foi um ataque terrorista. O motorista... é morador de Silwan e tem histórico como terrorista. Ele já esteve na prisão por envolvimento com o terrorismo”, declarou o porta-voz policial, Micky Rosenfeld.

O carro é de propriedade do pai de Shaloudi, acrescentou a corporação. Depois do anoitecer, moradores de Silwan enfrentaram a polícia, que reagiu às pedras e coquetéis molotov com granadas de efeito moral.

Filmagens do incidente mostraram o carro virar para a direita saindo da faixa de tráfego e seguir em velocidade para a plataforma de trem, atingindo os pedestres antes de parar, aparentemente depois de derrubar um poste de sinalização.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, culpou o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o movimento islâmico Hamas, com quem Abbas formou um governo de unidade, pelo atentado, e ordenou à polícia que reforce sua presença em Jerusalém.

“Ataques terroristas como o de hoje em Jerusalém são típicos do Hamas, parceiro do presidente (Mahmoud) Abbas no governo palestino”, declarou o porta-voz de Netanyahu, Mark Regev.

(Reportagem adicional de Ammar Awad)