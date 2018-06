Palestinos matam quatro em ataque a sinagoga de Jerusalém Dois palestinos armados com um cutelo e uma arma de fogo mataram quatro pessoas em uma sinagoga de Jerusalém nesta terça-feira, antes de serem mortos a tiros pela polícia, no incidente mais grave em seis anos na cidade sagrada e ocorrido em meio a uma crise no conflito religioso da região.