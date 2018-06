Palestinos matam uma pessoa e ferem três com facas, diz polícia de Israel

No primeiro incidente, um palestino esfaqueou e feriu gravemente um soldado em uma estação de trem de Tel Aviv, capital comercial de Israel que vinha sendo poupada de atentados desde o fim de uma revolta palestina em 2005.

A polícia identificou o suposto agressor, que foi preso, como morador da cidade palestina de Nablus, na Cisjordânia ocupada.

Um porta-voz da polícia disse que, horas mais tarde, um palestino saiu correndo de um carro e esfaqueou três pessoas do lado de fora do assentamento judeu de Alon Shvut, na Cisjordânia, matando uma mulher. O agressor foi ferido por um tiro disparado por um guarda.

As tensões entre israelenses e palestinos se agravaram por causa do acesso controlado por Israel ao complexo da mesquita Al-Aqsa de Jerusalém, o terceiro local mais sagrado pra o islamismo e onde templos judeus dos tempos bíblicos teriam sido erguidos.

Protestos de manifestantes munidos de pedras também irromperam em várias cidades árabes de Israel desde sábado, quando a polícia matou um jovem árabe que os atacou.

Não houve comentário de imediato do lado palestino após os atentados em Tel Aviv e na Cisjordânia.

Discursando no Parlamento após o ataque em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que “o terror... está sendo direcionado a todas as partes do país por uma razão simples: os terroristas, os incitadores, querem nos expulsar de todas as partes”.

“No que lhes diz respeito, não deveríamos estar em Jerusalém, Tel Aviv ou em qualquer lugar. Posso prometer uma coisa a vocês – eles não terão sucesso. Continuaremos a combater o terror... e iremos derrotá-lo juntos”, disse.

Cinco dias atrás, um palestino atirou seu carro contra pedestres em Jerusalém, o segundo incidente do gênero em igual número de semanas, matando dois israelenses. A polícia o matou a tiros.

