Palestinos se reúnem no Cairo para tentar resolver impasse que ameaça trégua em Gaza

As diferenças entre o movimento islamita Hamas e a facção Fatah, do presidente palestino, Mahmoud Abbas, estão relacionadas a diversas questões-chave, incluindo o controle de Gaza. O desacordo pode prejudicar um acordo mais amplo com Israel.

O cessar-fogo alcançado no mês passado entre Israel e os palestinos para encerrar o conflito em Gaza inclui uma exigência para que a Autoridade Palestina, liderada por Abbas, assuma a administração civil de Gaza das mãos do Hamas.

Mas uma disputa sobre o não pagamento de salários pela Autoridade Palestina a funcionários do setor público de Gaza elevou as tensões entre as duas principais facções palestinas, aumentando o risco de um retorno ao conflito.

Sakher Bseiso, membro do comitê central do Fatah nas conversas, disse à Reuters que as negociações entre Fatah e Hamas incluem temas como segurança, eleições e o governo da Faixa de Gaza.

"As conversas no Cairo vão discutir a permissão ao governo de unidade para assumir seu papel na Faixa de Gaza e (conduzir) relações bilaterais entre os dois movimentos", afirmou.

Moussa Abu Marzouk, vice-presidente do braço político do Hamas, escreveu em sua página no Facebook sobre o "diálogo palestino-palestino", afirmando: "A coisa mais importante de que esse diálogo precisa é de boas intenções, confiança mútua e responsabilidade nacional... e comprometimento com o que foi acertado até agora".

Israelenses e palestinos decidiram na terça-feira retomar as conversas no próximo mês sobre a consolidação do cessar-fogo em Gaza, permitindo mais tempo às facções palestinas para resolverem suas divisões.

(Reportagem de Maggie Fick)