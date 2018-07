Papa Bento 16 pede novos esforços pela paz no Oriente Médio CIDADE DO VATICANO - O papa Bento 16 fez um novo apelo nesta segunda-feira, 26, pela paz no Oriente Médio e liberdade de culto para os cristãos, após repetidos ataques de violência e intimidação que têm causado grande preocupação para o Vaticano.