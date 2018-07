Paquistão considera libertar ex-número 2 do Talibã--autoridades O Paquistão vai considerar soltar o ex-líder do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, que era o segundo no comando do grupo afegão, se as atuais liberações de insurgentes mais baixos na cadeia de comando ajudarem a avançar esforços de paz, afirmaram autoridades de ambos os países à Reuters nesta quinta-feira.