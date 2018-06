Para Kerry, acordo de paz entre Israel e palestinos é possível até fim de abril

No fim de sua segunda visita à região em apenas uma semana, Kerry afirmou que os dois lados estavam discutindo uma estrutura para um acordo final para resolver as questões centrais do conflito que já dura décadas.

"Ambas as partes permanecem comprometidas em cumprir suas obrigações para manter-se à mesa e negociar duro durante o período de nove meses que acertamos para isso", disse Kerry a jornalistas, depois de conversas separadas com os líderes palestino e israelense.

"Nós não estamos conversando neste momento sobre qualquer mudança (no cronograma)", afirmou ele, descartando avaliações sombrias de ambos os lados sobre o progresso nas negociações mediadas pelos EUA.

As conversas foram retomadas em julho, após uma pausa de três anos.

O principal diplomata dos EUA quer que os dois lados aceitem o acordo que deve abranger as principais questões como segurança, o futuro de Jerusalém e o destino de refugiados, além de funcionar como um esboço geral para o acordo final.

Os palestinos temem que tal acordo preliminar poderia servir para adiar mais uma vez suas esperanças de estabelecer um Estado independente na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental.

Kerry afirmou que as conversas dos últimos dias tiveram como foco a segurança, com o general norte-americano aposentado John Allen presente nas discussões com o presidente palestino, Mahmoud Abbas.

(Reportagem de Lesley Wroughton)