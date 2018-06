Parlamentar sírio anuncia candidatura à eleição presidencial

Nesta semana o Parlamento marcou a eleição para 3 de junho, gesto que opositores de Assad no exterior disseram ser "uma paródia de democracia" que minaria qualquer chance de resolver o conflito através de conversas de paz.

Assad ainda não formalizou sua candidatura, mas seus aliados expressaram confiança crescente de que ele irá concorrer e vencer depois que forças do governo obtiveram várias vitórias contra os rebeldes em torno de Damasco e ao longo da fronteira libanesa.

A mídia estatal relatou que Abdel-Hafiz Hajjar --membro da oposição sancionada pelo governo, ao contrário dos políticos opositores apoiados pelo Ocidente no exílio ou dos rebeldes armados que Assad denuncia como "terroristas"-- se inscreveu. Ele não deve representar um desafio real a Assad.

O Supremo Tribunal Constitucional está aceitando inscrições até 1º de maio.

"Qualquer um que cumpra as condições e submeta um pedido de indicação para este tribunal, iremos aceitar o pedido e registrá-lo", disse o porta-voz da corte, Majid Khadra.

Hajjar, ex-membro do Partido Comunista, conquistou uma vaga no Parlamento pelo cidade de Aleppo, no norte sírio, em 2012 na lista da Frente Popular por Mudança e Liberação, informou a agência estatal de notícias Sana.

Aleppo era a maior cidade síria antes da guerra e um grande centro comercial, mas agora está dividida entre forças rebeldes e governamentais. A maioria da população fugiu e muitos distritos foram arrasados por bombardeios e combates.

O Ministério das Relações Exteriores declarou nesta quarta-feira que a decisão de realizar a eleição foi "totalmente soberana" e que não irá permitir interferência estrangeira.

"Se estes países, sobretudo as nações ocidentais, estão pedindo democracia e liberdade, deveriam ouvir as opiniões dos sírios e quem escolhem nas urnas", disse o ministério, segundo a Sana.

Mais de 150 mil pessoas foram mortas durante os três anos de conflito na Síria, que começou como um movimento de protesto pacífico contra o governo Assad mas degenerou em uma guerra civil depois da repressão governamental.

(Reportagem adicional de Marwan Makdisi em Damasco)