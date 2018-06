Parlamento eleito da Líbia suspende participação em conversas da ONU

TRÍPOLI - O Parlamento eleito da Líbia decidiu em votação nesta segunda-feira, 23, suspender sua participação em um diálogo patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre os partidos rivais líbios que lutam pelo controle da nação produtora de petróleo, disseram legisladores. A ONU planejava realizar uma nova rodada de conversas no Marrocos nesta semana, a última tentativa de desarmar uma violenta disputa de poder que ameaça dividir o país norte-africano.

A Assembleia eleita está sediada no leste, como o governo reconhecido internacionalmente, desde que a facção Amanhecer Líbio tomou a capital Trípoli em agosto, restaurando a legislação anterior e instalando um governo rival no local. Farraj Hashem, porta-voz da Câmara dos Deputados, citou um duplo atentado suicida assumido por militantes do Estado Islâmico na cidade de Qubbah, no leste líbio, na sexta-feira, e que matou 45 pessoas, como motivo da suspensão.

“O outro lado não repudiou a explosão em Qubbah e não reconhece o terrorismo em sua terra”. Ele ainda disse que falta “visão” ao diálogo. A oposição às conversas mediadas pela ONU vem crescendo no leste. Alguns parlamentares acusaram o Amanhecer Líbio de ter laços com os militantes, o que o grupo nega. / LÍBIA