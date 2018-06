Parlamento iraquiano antecipa para dia 13 sessão para definir líderes do país O novo Parlamento do Iraque antecipou a data de sua próxima sessão para 13 de julho, disse o presidente interino do legislativo nesta terça-feira, depois que a divulgação na segunda-feira de um adiamento de cinco semanas provocou críticas de parlamentares locais e dos Estados Unidos.