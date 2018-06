Participação do Irã em negociações de paz na Síria é difícil, diz autoridade dos EUA

A autoridade afirmou que irão continuar as negociações com o mediador Lakhdar Brahimi e outros Estados sobre a participação do Irã nas conversas de paz, mas que há muitas maneiras de Teerã ser inserido no processo, que está apenas no começo, segundo a fonte.

"O Irã, nesta instância, é o único país que colocou seus próprios militares para lutarem em campo, o que é uma posição única", disse a alta autoridade norte-americana.

"Eu espero que o Irã pense sobre retirar seus combatentes e seu apoio, e sobre permitir que a oposição síria e o regime construam de fato um governo de transição com plenos poderes executivos por consentimento mútuo, assim como Lakhdar Brahimi disse, uma nova Síria."

(Reportagem de Stephanie Nebehay)

