Polícia irlandesa recebe nomes de membros do IRA suspeitos de abuso sexual

No início desse mês o primeiro-ministro da Irlanda, Enda Kenny, disse ao parlamento irlandês que acreditava que o IRA e membros do seu braço, Sinn Fein, conheciam a localização de suspeitos de abuso sexual na Irlanda, que não haviam sido denunciados à polícia.

O líder do Sinn Fein, Gerry Adams, rejeitou as acusações.

O Sunday Times disse que uma carta escrita por um membro sênior do IRA foi entregue à policia por um vereador do Sinn Fein e revelava nomes, idades aproximadas e últimos endereços conhecidos de antigos membros do IRA.

A polícia irlandesa e o Sinn Fein não responderam imediatamente aos pedidos por email para comentar o assunto. O vereador apontado pelo jornal como sendo o intermediário, não respondeu aos telefonemas.

Kenny acusou o IRA de realizar audiências informais para lidar com acusações de abuso sexual por parte de membros do IRA durante os 30 anos da sua campanha armada contra o governo britânico, na Irlanda do Norte.

Ele disse que o IRA mudou os suspeitos de abuso para novos locais, mas não informou às autoridades competentes sobre a ameaça que eles representam para suas novas comunidades.

O IRA depôs as armas após um acordo de paz firmado em 1998 que acabou com a maior parte da violência sectária na Irlanda do Norte. O Sinn Fein faz parte do governo da Irlanda do Norte e está liderando a partido de oposição na República da Irlanda.

