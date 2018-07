Policial afegão mata 3 soldados britânicos

CABUL - Um policial afegão matou a tiros três soldados britânicos no domingo em um posto de controle da província de Helmand (sul), segundo autoridades afegãs. Um quarto soldado ficou ferido.

Ataques semelhantes têm sido cada vez mais comuns no Afeganistão, e o novo incidente pode prejudicar ainda mais as relações entre o governo local e a Otan, que se prepara para retirar a maior parte das suas tropas do país até o final de 2014.

Os soldados, que participavam de um órgão consultivo da polícia afegã, foram mortos após uma reunião no posto de controle de Nahr e-Saraj, disse o ministério britânico da Defesa nesta segunda. O agressor foi ferido e detido, segundo uma fonte.

A Grã-Bretanha já teve 422 militares mortos no Afeganistão desde o início da guerra, em 2001. Desde o começo do ano, membros das forças oficiais afegãs já mataram 23 soldados da Otan em 17 ataques. No ano passado, foram 24 mortes em 11 ataques.