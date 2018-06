Policial atira em colegas e mata 9 no Afeganistão

Dois policiais foram detidos depois do ataque na noite de quinta-feira no distrito de Yahya Khil, enquanto um terceiro oficial estava desaparecido. Não ficou claro se o agressor estava entre os dois detidos, segundo o porta-voz do governador provincial.

Ataques contra as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pelo Exército afegão e policiais intensificaram os temores de que forças de segurança tenham se voltado contra os seus aliados ocidentais ou que insurgentes do Taliban tenham se infiltrado.

(Texto de Sanjeev Miglani)