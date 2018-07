Políticos e religiosos ultraconservadores disputam votos no Irã

É pouco provável que o pleito tenha muito impacto na política exterior do Irã, já que seu controverso programa nuclear e as relações internacionais já são estritamente controlados por Khamenei.

Mas poderia permitir aos clérigos reforçar seu poder na hora de definir o cenário político antes das eleições presidenciais previstas para 2013.

Num momento em que o Irã enfrenta um crescente isolamento internacional, sanções ocidentais por seu programa nuclear e a ameaça de ataque por parte de Israel, os líderes iranianos têm pedido uma alta participação dos eleitores para aumentar a sua legitimidade.

"Há muita propaganda negativa contra a nossa nação... as potências arrogantes estão nos insultando para manter seu prestígio. Uma alta participação será melhor para nossa nação...e para manter a segurança", disse Khamenei após votar.

"Quanto maior é a inimizade para com o Irã, maior é a importância das eleições", acrescentou.

As eleições desta sexta-feira são as primeiras desde as disputadas eleições presidenciais de 2009, quando manifestantes opositores e pró-democracia foram confrontados pelas forças de segurança.

Neste pleito, grupos reformistas de destaque indicaram que ficarão distantes da votação, preparando o terreno para uma competição direta entre os seguidores de Khamenei e os de Ahmadinejad.

No entanto, uma baixa participação poderia destacar até que ponto existe decepção entre os eleitores iranianos pelo resultado das eleições presidenciais de 2009.

A rádio estatal informou que as seções eleitorais abriram às 8h locais (1h30 no horário de Brasília) e devem fechar às 11h30 (horário de Brasília), embora em outras ocasiões o prazo para votação foi ampliado.