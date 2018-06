Potências pedem que Irã deixe AIEA entrar em complexo militar

Em um comunicado conjunto elaborado na reunião do conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), as potências - Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China, Rússia e Alemanha - também expressaram "desgosto" com o aumento do empenho iraniano em enriquecer urânio, atividade que pode ter propósitos civis e militares. "Pedimos ao Irã para cumprir sua responsabilidade e garantir acesso a Parchin", disse o comunicado, referindo-se ao complexo militar no sudeste do Teerã.

O Irã negou acesso ao local durante conversas com uma equipe da AIEA no início deste ano. Diplomatas ocidentais suspeitam que a república islâmica possa estar tentando limpar o local.