Prédio desaba em Beirute e mata 17; há vários soterrados

Atualizado às 10h35.

BEIRUTE - Pelo menos 17 pessoas morreram no desabamento de um edifício residencial na capital do Líbano, Beirute, e as equipes de resgate estavam procurando nesta segunda-feira, 16, pessoas que teriam ficado soterradas nos destroços, informaram autoridades libanesas.

O prédio de cinco andares, situado no bairro de Ashrafiyeh, desmoronou no domingo à noite. Entre as vítimas há libaneses e sudaneses.

"Esperamos encontrar pessoas com vida. Há ainda alguns desaparecidos", disse o ministro da Saúde, Ali Hassan Khalil, à emissora de TV LBC. Segundo Khalil, 12 pessoas estavam hospitalizadas.