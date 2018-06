O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, instruiu nesta quinta-feira os militares para iniciar uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, de acordo com um comunicado oficial do gabinete do premiê.

"O primeiro-ministro e o ministro da Defesa instruíram o IDF a começar hoje à noite uma operação terrestre a fim de alvejar os túneis terroristas de Gaza para Israel", disse o comunicado.

Testemunhas da Reuters e moradores de Gaza relataram que há artilharia pesada e bombardeios navais ao longo da fronteira de Gaza.

(Por Maayan Lubell)