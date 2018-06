Premiê do Iraque diz estar comprometido com formação de novo governo no prazo

Uma crescente insurgência está ameaçando fragmentar o Iraque dois anos e meio depois da retirada das tropas dos Estados Unidos do país. Os opositores internos de Maliki dizem que ele agravou a situação ao afastar os sunitas moderados que antes combatiam a al Qaeda, mas agora estão se aliando ao grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL).

"Nós vamos participar da primeira sessão do Parlamento em conformidade com os estipulado pela Constituição, o compromisso com o chamado da Marjaiya (órgão supremo do clero xiita do Iraque) e a lealdade ao nosso povo", disse Maliki na televisão estatal.

Na sexta-feira o próprio grão-aiatolá Ali al-Sistani, da Marjaiya, pediu que o processo de formação do governo começasse.

Na quarta-feira da semana passada foram confirmados os resultados da eleição nacional, realizada em abril, o que deu início ao processo pelo qual a primeira sessão do novo Parlamento tem de ser realizada até 1º de julho.

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse que num encontro com Maliki na segunda-feira o primeiro-ministro havia "em vários momentos afirmado seu compromisso com 1º de julho" como a data para iniciar a formação de um novo governo.

Embora as autoridades norte-americanas tenham tido o cuidado de não dizer publicamente que querem a saída de Maliki do cargo, altos funcionários iraquianos afirmam que tal mensagem foi expressa nos bastidores.

(Reportagem de Isra' al-Rubei'i)