Premiê do Iraque diz que cidade curda de Arbil virou base de militantes O primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, disse nesta quarta-feira que a cidade de Arbil, sob controle curdo, estava se tornando uma base de operações para o grupo militante Estado Islâmico, que tomou controle de partes do norte e do oeste do país no mês passado.