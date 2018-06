Premiê iraquiano disse que ataque aéreo sírio foi dentro da Síria, corrige BBC A Síria realizou ataques aéreos esta semana dentro do território sírio, e não no iraquiano, disse nesta quinta-feira o primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, de acordo com uma revisão que a emissora britânica BBC fez da tradução do comentário feito por ele.