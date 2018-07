Premiê israelense pede desculpas à Turquia por morte de ativistas em 2010

Netanyahu conversou com seu homólogo turco Tayyip Erdogan no início do dia, em um telefonema arranjado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante sua visita a Israel, numa tentativa de restaurar os laços gravemente prejudicada entre os dois aliados de Washington.

"O primeiro-ministro Netanyahu expressou um pedido de desculpas ao povo turco por qualquer erro que pode ter levado à perda de vidas, e concordaram em concluir o acordo de compensação", disse o comunicado israelense.