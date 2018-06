Premiê líbio fecha acordo para retomar portos petroleiros de Ras Lanuf e Es Sider

Thinni disse que o governo agora recuperou os portos de Ras Lanuf e Es Sider sem o uso da força em um acordo com Ibrahim Jathran, um ex-rebelde que antes lutou contra Muammar Gaddafi em 2011 e confiscou os terminais um ano atrás.

"Nós chegamos com sucesso a um acordo para solucionar a crise do petróleo. Nós recebemos hoje os portos de Ras Lanuf e Es Sider", disse Thinni durante uma conferência transmitida pela televisão no porto de Ras Lanuf.

(Reportagem Ahmed Elumami)