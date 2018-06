Premiê palestino apresenta renúncia e abre caminho para governo unido

Na quinta-feira, Israel suspendeu as negociações de paz com os palestinos, afirmando que não pode negociar com um governo que abraça um grupo militante que defende a destruição do Estado judeu.

"Eu apresento a minha demissão e o governo está nas mãos de Vossa Excelência sempre que desejar", disse o premiê, segundo a Wafa.

Hamdallah, cujo papel está limitado à governança interna, apresentou sua renúncia no ano passado em uma disputa sobre seus poderes, mas recuou pouco depois.

O pacto de reconciliação acordado na quarta-feira entre o Hamas e o partido Fatah, de Abbas, prevê a busca de um governo de tecnocratas independentes dentro de cinco semanas e a realização de eleições seis meses depois.

Não houve eleições nacionais desde que o Hamas venceu as eleições parlamentares em 2006, levando a uma breve guerra entre o Hamas e o Fatah do ano seguinte, quando o grupo militante assumiu o controle da Faixa de Gaza.

No vácuo político que se seguiu, Abbas nomeou pessoalmente Hamdallah e seu antecessor, Salam Fayyad, enquanto o próprio primeiro-ministro do Hamas, Ismail Haniyeh, governou em Gaza.

(Reportagem de Noah Browning)