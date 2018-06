Premiê palestino chega a Gaza para primeira reunião de governo de unidade

Dezenas de seguranças do Fatah leais ao presidente Mahmoud Abbas e também policiais do Ministério do Interior do Hamas fizeram a proteção de Hamdallah, que fez uma inspeção simbólica de uma guarda policial.

Em sua agenda, ele deve visitar regiões destruídas na guerra de 50 dias com Israel em julho e agosto, e sua presença pode encorajar países doadores a se comprometerem com recursos para reconstruir Gaza, cujos custos Hamdallah estimou que serão da ordem de 4 bilhões de dólares nos próximos três anos.

“Eu venho a vocês representando o presidente Mahmoud Abbas e, como chefe do governo nacional de consenso, para assumir nossas responsabilidades, atender suas necessidades e lançar um esforço abrangente para ajudar Gaza e trazer alívio para nosso povo aqui”, disse ele.

Partidos palestinos concordaram, no mês passado, que o governo de união assumiria a autoridade imediata sobre Gaza antes de uma conferência internacional de ajuda humanitária em 12 de outubro na capital do Egito, Cairo. Os dois lados concordaram em maio com a formação de um gabinete conjunto.