Premier e autoridades de segurança do Egito farão visita a Gaza

CAIRO - O primeiro-ministro do Egito e autoridades de segurança farão uma visita à Faixa Gaza nesta sexta-feira, em uma tentativa de mostrar apoio ao território palestino após diversos dias de bombardeiros por forças israelenses, disse uma fonte do gabinete egípcio à Reuters.

"O primeiro-ministro, Hisham Kandil, fará a visita, junto com autoridades de segurança, à Faixa de Gaza para uma visita com duração de um dia, a fim de se encontrar com autoridades lá e mostrar solidariedade com o povo palestino", disse o representante do gabinete, acrescentando que os detalhes da visita seriam divulgados mais tarde.

A fonte disse à Reuters que o chefe de inteligência do Egito, general Mohamed Rafaat Shehata, estaria entre as autoridades a visitar a Faixa de Gaza.

Um foguete do Hamas matou três israelenses ao norte da Gaza nesta quinta-feira, 15, derramando o primeiro sangue de Israel em um momento no qual os embates com os palestinos já somam 15 mortes.